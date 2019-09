Brief 2 ’Kortzichtigheid van D66-voorstel’

Voor het vlees van deze dieren is wel een markt. Deze productie zal dus elders worden overgenomen onder waarschijnlijk mindere condities dan in ons land. In Nederland besparen wij dan stikstof die vervolgens in het buitenland, en waarschijnlijk meer dan in ons land, weer vrij gaat komen. Kost ons hier heel veel geld en de natuur gaat er niet op vooruit. Hoe dom kan je zijn dit voor te stellen?

J.J. Tau, Coevorden

