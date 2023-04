Uitslag Stelling: Vervuiler zelf laten betalen

Een stemmer: „Het is de overheid die de burgers moet beschermen. Maar het is diezelfde overheid die vergunningen verleent om industrie toe te staan en woningen te bouwen in de buurt van deze industrie.”

Zo vindt de OVV dat de overheid ’menselijker’ moet optreden naar bewoners, in plaats van hen om de oren te slaan met allerlei technische details. Daar is eveneens een overgrote meerderheid het mee eens. „Dit is niet de eerste keer dat dit wordt geconcludeerd, want dit hebben we eerder gehoord: bij de Toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade.”

Desondanks gelooft driekwart van de deelnemers niet dat deze onderzoeksuitslag iets gaat veranderen aan de opstelling van de overheid. „Een mooi rapport, maar het zal ergens in een la belanden. Deze overheid gaat niets doen.”

Veruit de meeste stemmers vinden dat de overheid faalt bij het controleren van vervuilende industrie. De ene helft van de respondenten vindt het wel goed als overheden in het geweer komen bij klachten van omwonenden, de andere helft vindt dat dit eerder moet gebeuren.

Een respondent, die naar eigen zeggen bij de overheid werkt: „Ambtenaren willen echt wel optreden, maar ze worden tegengehouden door de politiek.”

Meer dan driekwart van de deelnemers vindt niet dat vervuilende bedrijven geld moeten krijgen om weer ’schoon’ te worden. De meesten vinden dat bedrijven moeten betalen voor de gezondheidsschade die ze door hun uitstoot hebben veroorzaakt. Een deelnemer: „Ga dan wel kijken of die schade komt door de luchtvervuiling en niet door levensstijl.” Iemand anders: „En bescherm niet alleen omwonenden, maar ook het personeel.”

De meeste deelnemers geloven niet dat heel vervuilende bedrijven op den duur ’groen’ kunnen worden. Een stemmer: ,,Die bedrijven hebben genoeg verdiend in het verleden. We moeten ze zeker geen geld geven om groener te worden. Dat betalen ze zelf maar.” Een beter plan vindt een meerderheid het als we dit soort bedrijven verplaatsen naar minder dichtbevolkte gebieden. Een tegenstander hiervan: „Maar hoe moet het dan met de dieren en de natuur? En de reistijd van de werknemers?”

De meerderheid gelooft dat voor iedereen plek is in Nederland, dus ook voor industrie. Een respondent vindt dat we de industrie op handen moeten dragen. „We hebben onze welvaart eraan te danken en nu willen ze het ineens opdoeken. Verandering heeft tijd nodig en daar wordt onvoldoende rekening mee gehouden.” Een ander: „De industrie is hard nodig, want we willen niet afhankelijk worden van China. Maar daarbij moet vergroenen zeker.”

De meeste deelnemers vinden dat wonen in een gebied met vervuilende industrie van veel mensen ’een vrije keuze’ is. Een veel gegeven commentaar: „Als het allemaal zo vreselijk is, waarom verhuis je dan niet?” Een andere respondent begrijpt het wel: „Die plekken zijn van oudsher de plekken waar veel mensen waren die er konden werken, dus dichtbevolkt. Dit geldt voor Tata Steel en voor die andere vervuiler, Schiphol.”