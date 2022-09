’Strenge inspectieregels voor Bruine Vloot’

Het laatste ongeluk, het is helaas geen incident, heeft een schokgolf teweeggebracht. Een 12-jarig meisje werd uit het leven gerukt. Een dagje varen moet risicoloos zijn, een boottochtje is tenslotte geen risicovolle expeditie.

Wordt het geen tijd om veiligheid boven nostalgie te stellen? Als we hiermee doorgaan kunnen we wachten op het volgende ongeluk. Ik denk dat er op korte termijn grondige inspectieregels moeten komen voor dit soort nostalgische vaartuigen. De huidige regelingen zijn zwaar onvoldoende. We hebben te maken met schepen van 100 jaar of ouder. Het is daarom van groot belang dat er scherpe regels komen. Daarnaast moeten de vlooteigenaren zich afvragen of ze nog met een rendabele en veilige bedrijfsvoering bezig zijn en of ze over voldoende middelen beschikken om dit soort schepen te onderhouden.

Mark Konings