Reactie Lil Kleine herkenbaar bij huiselijk geweld

Ⓒ TLG

Er is dus allemaal niets van waar. ’Lil Kleine en Jaimie Vaes spreken geruchten tegen, rapper biedt excuses aan’, kopten meerdere nieuwssites dinsdagavond. Ooggetuigen kletsten uit hun nek, de receptionist van een hotel op Ibiza belde ten onrechte de politie en agenten die Lil Kleine in de boeien sloegen, hielden hem abusievelijk een nacht in de cel. Als we de verklaring van de rapper en zijn vriendin Jaimie tenminste moeten geloven.