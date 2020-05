Brief 3 ’Autoriteiten laten het afweten’

Gemeente en politie wijzen vaak naar elkaar. Afspraken over rijden en parkeren werken totaal niet. Capaciteit en budget bij de politie zijn altijd al op. Verkeersbordenlijken zinloos te zijn. Flitsen of filmen mag vaak niet vanwege privacyredenen. Maar wordt het niet tijd om dat eens overboord te zetten? Een relevante vraag is: Wie vertoont hier nu huftergedrag?

Piet Rietveld, Edam

