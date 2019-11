’Werd er maar meer gelezen’

De invloed van de talen in de ons omringende landen is onmiskenbaar. Alleen is de invloed van het Engels niet alleen groot dankzij het bedrijfsleven maar ook nog eens door de mogelijkheden van het internet.

Afgezien van de Engelse woorden zoals ’privacy’, ’impact’ e.d. zijn er echter eveneens versluierde invloeden. Een typisch voorbeeld is dat wij tegenwoordig het woord ’duidelijk’ (clear) niet meer kennen maar ‘helder’ gebruiken. En nog erger, tegenwoordig ’ontbreekt’ er niets meer , maar het ’mist’. ’Veranderen’ en ‘wijzigen’ zitten elkaar ook dwars. Het woord ’absoluut’ heeft in het Nederlands nu een andere betekenis of inhoud enz. enz.

Van de ouders zullen de kinderen ook niet meer veel goeds leren. We vergeten dat de huidige ouders met jonge kinderen zelf pas onderwijs hebben genoten na de (rampzalige) vernieuwing of beter gezegd verandering van ons onderwijs. Werd er nog maar meer gelezen.

Albert Faber, Heemskerk