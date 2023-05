Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Nederland en Oranje zijn in positieve zin tot elkaar veroordeeld

Door Afshin Ellian Kopieer naar clipboard

Iedereen heeft een mening over hem en zijn familie. Terwijl hijzelf over niemand een openbare mening mag hebben. We hebben het hier over koning Willem-Alexander en het koningshuis. Volgens artikel 1 van de Grondwet worden alle Nederlanders in gelijke gevallen gelijk behandeld. Het gelijkheidsbeginsel geldt echter niet voor het koningshuis. En dat is niet onbegrijpelijk. Koningschap is een van de oudste instituties op aarde, die op erfopvolging, monarchale opvoeding en opleiding is gebaseerd.