’Testbewijs voor evenementen schijnoplossing’

Als voor een ticket veel geld is betaald en stad en land is afgereisd en dan vanwege een positieve test iemand de toegang wordt geweigerd.

Dat gaat naar mijn mening best heel veel spanningen zo niet echt serieuze problemen opleveren want mensen gaan zelden alleen naar evenementen.

Bewijzen van een negatieve test van 24 uur terug (of eerder) is ook totaal geen garantie want als in de tussentijd een drukbezocht feest is bezocht, oeps.

Dit soort schijnoplossingen blijven zo willekeurig, eigenlijk ondoordacht dat het pijn gaat doen.

H. van Leeuwen