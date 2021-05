’Asielbeleid moet op de schop’

Deze mensen reizen heel Europa door om hier voor het eerst asiel aan te vragen, hetgeen ook nog eens tegen de regels is. Het wordt hoog tijd dat wij ons asielbeleid zo aanpassen dat deze praktijken niet meer kunnen leiden tot een succesvolle asielaanvraag. Want daar is deze hele smokkel namelijk op gebaseerd.

Dat er in Syrië tot 20.000 euro wordt betaald om als een soort van pakketreis in Nederland te worden afgezet is voldoende signaal dat we in ons land, maar ook in de rest van de EU, met open ogen in deze asielsmokkelval trappen.

Het is hoognodig tijd voor verandering, waarbij vooral leidend moet zijn dat we zelf uitmaken wie we binnen laten en ons niet in de maling laten nemen door op geld beluste smokkelcriminelen. Door zo door te gaan blijven we dit gedrag namelijk faciliteren en dat moet anders. En wel onmiddellijk.

Jan Pronk, Beverwijk.