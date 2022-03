Brief 3: ’Gündoğan moet haar zetel opgeven’

Balen als een stekker. Vanwege het afbraakkabinet Rutte II stemde ik – hartstochtelijk sociaaldemocraat – in maart ’21 op Volt. Misschien niet links genoeg naar mijn hart, maar wel verfrissend vernieuwend Europees georiënteerd. En ik stemde bovendien op de eerste vrouw op de lijst: Nilüfer Gündoğan. Inclusiviteit in het kwadraat.

Zoals waarschijnlijk velen met mij, kende ik haar destijds niet. Of er een gedegen integriteitstoets vanuit de partij heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Wat ik nu tot mijn frustratie vaststel is, dat mijn hoopvolle stem op Volt – Europese progressieve inclusieve politiek – resulteert in een door mij niet gekozen 20e Tweede Kamerfractie.

Zonder enig oordeel over ‘de kwestie’ te willen uitspreken, wil ik niet dat zij ‘zich blijft inzetten’ voor mij. Integendeel, het zou in alle opzichten passend zijn als zij haar zetel aan Volt ter beschikking stelt.

Ludo Grégoire (jurist Staats- en Bestuursrecht), Leiden

