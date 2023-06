’Digitale euro belooft weinig goeds’

De Europese Commissie wil een digitale euro invoeren. Vooral ten aanzien van de privacy bestaan er bezwaren. En dat de overheid kan bepalen waar het digitale geld aan kan worden uitgegeven.

De EC wil om die zorgen weg te nemen in de wet verankeren dat geld neutraal moet zijn en overal voor kan worden gebruikt. Dat is een mooi gebaar. Maar als de digitale munt er eenmaal is, zal het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden niet meer zo lastig zijn.

Het is de vraag voor wie de digitale euro wenselijk is. Dit initiatief komt uit Brussel. Dat belooft weinig goeds voor de burger.

B. van Dam