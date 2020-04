’Niet bijbetalen voor vlucht’

Een voucher als tegoed voor een volgende vlucht in de toekomst is leuk. En door dit te accepteren help je de luchtvaartmaatschappij overeind te houden. Maar waar ik wel bezwaar tegen heb, is dat mocht er een prijsverschil zijn met een toekomstige vlucht, er dan bijbetaald moet worden. Soms gaat het om enkele tientjes maar soms ook honderden euro.

In mijn geval bedraagt de meerprijs 1000 euro. Persoonlijk vind ik dat als wij de luchtvaartmaatschappijen tegemoet komen dat ook andersom mag gelden. Met andere woorden: als je een vlucht in dezelfde klasse boekt in de toekomst, dan moet de maatschappij de meerkosten niet doorbereken aan de klant.

Alfred Kerkvliet,

Hillegom