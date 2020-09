’Breek klimaatakkoord open voor kernenergie’

De energievoorziening in ons land moet wat Rijne- veld en Meijers betreft vooral komen van kerncentrales, zoals hier afgebeeld in het Wit-Russische Astravets. Ⓒ ANP/HH

Hoewel kernenergie buiten het Klimaatakkoord is gehouden, wil de Tweede Kamer nu weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland. De SGP-jongeren Arie Rijneveld en Pieter Meijers bejubelen dat het taboe doorbroken lijkt.