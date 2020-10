Ombudsman: Wat doe je bij bomenoverlast?

De boom staat op gemeentegrond. Daarom vragen ze de gemeente de boom te kappen of een andere oplossing te bedenken voor het probleem. Ondanks de toezegging dat er een reactie komt, horen ze niks. Uiteindelijk krijgen ze een brief. De gemeente gaat de boom niet kappen. In hun reactie op de brief vragen Sunita en Shashi of de overhangende takken dan gesnoeid kunnen worden? Ook zouden ze graag een vergoeding ontvangen voor de schade aan hun mooie gazon. De vele bladeren en de wortels van de grote eik hebben het gras geen goed gedaan. De gemeente stuurt een medewerker van de afdeling Groen om de problemen te bespreken. Helaas heeft het gesprek niet het gewenste resultaat. Er is namelijk nog steeds geen oplossing voor het probleem. Sunita en Shashi balen hiervan. Nu weten ze nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Dan horen ze notabene van de buren dat de gemeente een meldpunt groenoverlast heeft. De buren hebben hier een melding gedaan van overlast door overhangende takken. Binnen anderhalve week zijn de takken netjes gesnoeid. Sunita en Shashi zijn erg verbaasd. Waarom heeft de gemeente hen niets verteld over dit meldpunt? Dan hadden ze rechtstreeks contact met het meldpunt gezocht.

Het verhaal van Sunita en Shashi staat niet op zich. We krijgen vaak signalen over onduidelijke informatie van gemeenten over bomenoverlast. Van gemeenten mag verwacht worden dat zij met de burger meedenken over oplossingen voor de overlast. En de burger moet kunnen rekenen op een snelle en duidelijke reactie op klachten, vragen en meldingen. Om die reden hebben we een Bomenwijzer opgesteld. Die geeft inzicht in wat de burger kan doen richting gemeente en hoe de Nationale ombudsman kan helpen als er sprake is van bomenoverlast. De Bomenwijzer vindt u terug op de website van de Nationale ombudsman.

Voor Sunita en Shashi is het goed afgelopen. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman kregen ze bezoek van de wijkbeheerder van de gemeente. De grote eik is inmiddels tot ieders tevredenheid teruggesnoeid.

* Gefingeerde namen

