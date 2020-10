Tijdens de coronacrisis is de ellende bij KLM een blikvanger. Het kabinet houdt de luchtvaartmaatschappij overeind met miljarden. Een inventarisatie van deze krant laat zien dat er veel meer schade is in de luchtvaart. Maar liefst 60.000 banen staan er op de tocht bij alle bedrijven die direct of indirect verbonden zijn aan Schiphol.