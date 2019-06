Ombudsman: Stress om kwijtschelding

Ze moet bijna 160 euro aan waterschapsbelasting betalen. Snel vraagt ze kwijtschelding aan zodat ze de belasting niet hoeft te betalen. Ze stuurt het waterschap hiervoor informatie over haar inkomen. De voorgaande jaren heeft ze de kwijtschelding gekregen. Dit jaar moet het dus ook vast goed komen.

Maar nee. Tot haar schrik zegt het waterschap dat ze de kwijtschelding niet krijgt. Hiervoor had ze namelijk ook moeten laten weten hoeveel ze de komende tijd verdient. Fanny belt het waterschap gelijk. Ze vertelt dat ze de gevraagde informatie over haar inkomen niet kan geven. Ze weet immers niet hoeveel uur ze de komende periode zal werken en dus zal verdienen. Dat wisselt steeds en ze kan niet in de toekomst kijken.

In de voorgaande jaren liep het wel goed met de kwijtschelding. Blijkbaar omdat ze op het moment dat het waterschap erom vroeg, net wel de informatie had over wat ze verdiende. Maar nu heeft ze die dus nog niet. Fanny legt die situatie nog een keer uit aan het waterschap. Maar zonder resultaat. Haar kans op kwijtschelding lijkt verkeken.

De situatie bezorgt Fanny veel stress. Hoe nu verder?

Ze besluit ons te mailen over haar situatie. Door de tijd die verstreken is heeft ze inmiddels wel meer informatie over haar inkomen. Onze medewerker Petra* leest Fanny’s verhaal en haar nijpende financiële situatie. Er moet snel een oplossing komen.

Petra zoekt gelijk contact met het waterschap. Ze vraagt met Fanny te bellen en opnieuw te bekijken of zij toch recht heeft op kwijtschelding. En mocht dat niet het geval zijn? Dan te zorgen voor een passende oplossing, zoals een betalingsregeling. Zodat Fanny hoe dan ook financieel niet kopje onder gaat. Dit doet het waterschap. Met resultaat. Fanny krijgt tot haar opluchting bericht van het waterschap dat ze inderdaad alsnog kwijtschelding krijgt.

Het waterschap wil bovendien leren van deze situatie. Wij gaan daarom binnenkort bij hen langs om onze kennis te delen over maatwerk en goede klachtbehandeling. Want zit dat snor? Dan scheelt dat mensen als Fanny een lange weg aan stress en onzekerheid.

*Gefingeerde namen