’Lijkt wel of echte wil ontbreekt’ Afpakken crimineel vermogen een farce

Door John van den Heuvel

Geld is de achilleshiel van vrijwel iedere criminele organisatie. Ontneem een boef zijn villa, Rolex, superjacht, bolide of het goud van zijn gangsterliefje en hij verschrompelt. Een stoere macho met macht en aanzien in de onderwereld transformeert tot een loser, die hooguit klusjes mag opknappen voor de grote jongens.