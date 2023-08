Misschien een wat wonderlijk einde voor het CDA

Toen ik tiener was begon ik de politiek te volgen. Ik was van huis uit al PvdA’er en ik ergerde me bij de verkiezingsuitslagen altijd aan VVD-bijeenkomsten omdat men er altijd bulderlachte wanneer er voor de PvdA een slecht resultaat naar buiten kwam. De VVD was toen nog een kleine doch luidruchtig brallerige partij.