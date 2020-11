’Zet werklozen aan het werk’

Ze willen graag iets doen voor hen die geen personeel hebben en deze extra hulp goed kunnen gebruiken. Driekwart jaar later zwijgt het leger der werklozen (de goede nagelaten) nog steeds in alle talen. Laat deze mensen nu in de zorginstellingen gaan helpen en is corona in het voorjaar nog steeds niet voorbij laat hen dan maar asperges steken in plaats van dat ze weer klagen dat de Oostblokkers alle baantjes inpikken. Dat zijn nou krokodillentranen.

Marou Duytvelaar-Janssen,

Middelburg