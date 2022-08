’Proef met betaalpas uitrollen’

Onze regering worstelt met de koopkracht. Door de hoge inflatie en de energieprijzen komen veel mensen in de problemen. Maar compensatie via de bestaande maatregelen kost tijd en geld en komt deels terecht bij mensen die het minder nodig hebben.

Los van het gemeentelijk armoedebeleid is er geen snel en effectief instrument om degenen die het het allermoeilijkst hebben, te bereiken. Het beroep op de voedselbanken neemt enorm toe, maar hun aanbod van (verse) producten wordt schaarser omdat winkels effectief zijn in het tegengaan van verspilling.

In Rotterdam is een proef gestart waarin huishoudens die geen geld meer hebben om boodschappen te doen een betaalpas krijgen uitgereikt met een wekelijks budget. Met de pas kunnen ze direct boodschappen doen bij een winkel naar keuze. De deelnemers in de proef zijn enthousiast. Ze hoeven niet in de rij voor de voedselbank en kunnen, als ieder ander, hun eigen boodschappen betalen zonder schaamte of stigma. Ook onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn positief. Zij stellen vast dat de gemeente Rotterdam, de voedselbanken en de mensen om wie het gaat blij zijn met het verrassend eenvoudige initiatief.

Dit initiatief kan snel zonder veel moeite landelijk worden uitgerold. Met lage uitvoeringskosten, weinig tot geen bureaucratie en direct effectief voor degene die de pas ontvangt.

Richard Meijer,

Stichting Welmoede