’Robots tegen personeelstekort’

Nu alles weer draait als een tierelier komt men er achter dat veel horecapersoneel werkzaam is geraakt in andere bedrijfstakken en een terugkeer naar de horeca niet ziet zitten.

De lange werktijden tot vaak diep in de nacht en in de weekeinden -en misschien ook wel de beloning- trekken nog maar weinig mensen over de streep.

Maar er gloort weer hoop voor de horeca. In Ierland zijn in een pub serveersters aan het werk in de bediening. Die voorzien de klanten in ijltempo van drankjes en zijn altijd vriendelijk, onvermoeibaar én nooit ziek. En vrije dagen zijn aan hen niet besteed. Vrouwelijk uitziende robots hebben het daar overgenomen. Niet de jeugd heeft daar de toekomst maar de robots.

Jan Muijs,

Tilburg