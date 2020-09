’Looneis FNV onrealistisch’

Bedrijven vallen met bosjes om en velen kunnen nog net het hoofd boven water houden door loonmatiging of zelfs het inleveren van loon. Desalniettemin meent de FNV voor het komende jaar met een looneis te moeten komen van 3%. Voor het FNV Ledenparlement is dat nog niet genoeg en daar willen ze zelfs tot 5% gaan. De vakbond is gespeend van elke realiteitszin.

Het uitroepen van stakingen was in het verleden al soms voor bedrijven een reden om er het bijltje bij neer te gooien. Met zo’n looneis komt de werkgelegenheid van veel mensen nog verder in het nauw. Je zult maar lid zijn van zo’n vakbond. Als je een hoger loon wil stap dan uit de vakbond. De premie steek je dan meteen in eigen zak. Daar kan geen loonsverhoging tegen op.

Jan Muijs, Tilburg