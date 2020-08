’Mijn huis opgeven? No way!’

Het dak is geïsoleerd. In de ramen zit dubbel glas. De vloeren zijn geïsoleerd. De spouwmuren zijn volgespoten. Maar het is allemaal niet genoeg. Volgens de nieuwste verduurzamingseisen moet er driedubbel glas in de ramen: dat redden de kozijnen niet. De vloerisolatie van enige jaren geleden (met een soort purschuim, 6 cm dikte was toen genoeg) moet naar 8 tot 10 cm. De dakisolatie (5 cm) moet naar minimaal 10 cm: je houdt amper zolder over.

Maar dat is nog niet genoeg! Een warmtepomp moet je hebben, plus zonnepanelen, al vertelt niemand je waarvan je dat moet bekostigen. Ja, zo blijf je aan de gang. De verduurzamingseisen worden steeds extremer. De houtkachel mag op kille avonden niet meer branden. Maar wij zijn beiden op jaren, de gehele dag thuis, en dan heb je het graag wat behaaglijk. Jonge mensen gaan om 8 uur ’s morgens naar hun werk en komen niet voor 6 uur ’s avonds thuis: geen wonder dat hun energieverbruik laag is, ze koken amper (laten thuis eten bezorgen of gaan uit eten). Van een eenvoudig pensioen plus aow is al dat geïsoleer niet op te brengen. Je kunt er geld voor opnemen! Ja, de banken staan te popelen om 70-plussers extra krediet te verschaffen. Daarbij, ik heb mij niet dertig jaar een slag in de rondte gewerkt en torenhoge hypotheekrentes en aflossingen betaald om nu weer met schulden opgezadeld te worden. En na de enorme sterfte door corona in verpleeg- en verzorgingshuizen: al moet ik kruipend de trap op, ik verdom het om naar zo’n sterfhuis te gaan. Verhuizen naar een appartement? Waar? Voor hoelang? Mijn huis met fijne voor- en achtertuin opgeven? No way!

Ruud van Ling, Heerhugowaard