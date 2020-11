’Ambtenaren maken de dienst uit’

Het is niet de (tijdelijke) politiek die hier namelijk de dienst uitmaakt maar het ambtenarenapparaat van de belastingdienst. Zij zitten zo opgesloten in hun eigen bubbel dat er alleen maar gekeken wordt naar regeltjes, wetgeving en gewoontes om (politieke) besluiten tot uitvoering te brengen.

Je kunt het ambtenaren ook niet kwalijk nemen, zij zijn zo ’opgevoed’ binnen de dienst. Ik hoor ook in de verhoren vaak zeggen dat ze ’de wet’ uitvoeren en daar hoeft blijkbaar verder niet over te worden nagedacht. Wij hebben zelf ook al eens met dit argument te maken gehad terwijl de rechter vroeg om de menselijke maat en uitvoeren van de ’geest’ der wet. We hebben kansloos verloren.

Het zou goed zijn om eens herhalingen te bekijken van ’Yes Minister’ van 35 jaar geleden, daar wordt op een humoristische manier naar dit fenomeen gekeken. Tegen de starheid van een ambtenarenapparaat kan geen burger zich verdedigen, maar ook niet de zetbazen uit de politiek die er vaak maar 4 jaar zitten. Er is nog niets veranderd.

Kees Hoffman, Amsterdam