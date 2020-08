’Hef een zomertoeslag op drinkwater’

Niet alleen de coronacrisis schrijft dit jaar geschiedenis, maar ook de verbroken warmterecords van de afgelopen dagen. Het is een bizarre tijd! Bij dat warme weer neemt ook de vraag naar drinkwater toe. Nu al helemaal, nu veel mensen door de corona voor hun eigen gezondheid op hun thuisfront aangewezen zijn.

De winkels weten de zwembaden en zwemartikelen niet aan de slepen, waardoor de meeste winkels niks meer hebben. Aan de omzet zal het niet liggen, alleen wel aan het waterverbruik dat nu een maatschappelijk probleem begint te worden.

Daarom roepen de waterbedrijven, waaronder Vitens en Brabant Water, burgers op om hun tuin niet te sproeien en hun zwembad niet meer te vullen zolang de hitte aanhoudt. Drinkwater is een basisvoorziening, daar behoort lang douchen en een zwembad in de tuin niet bij!

Daarom pleit ik voor die luxe een zomertoeslag op drinkwater voor enerzijds bewustwording en weer investeringen te kunnen doen in nieuwe voorzieningen om nog meer water op te vangen. Zodat we dit soort situaties niet meer in de toekomst krijgen.

Niels Aussems, Sprang-Capelle