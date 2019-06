’Als ik geen kinderen had, was ik allang geëmigreerd’

En, zo vreest Peter.willems-64710, het kan nog veel erger: „De belastingdruk wordt pas echt ondraaglijk als we de kosten van het klimaatakkoord mogen afrekenen. Het wordt hier binnen afzienbare tijd onleefbaar. Liefst zou ik emigreren, U ook?”

Premier Rutte vindt dat het bedrijfsleven de economische groei maar eens moet vertalen in een loonsverhoging voor de werknemers. Maar dat gaat weinig uitmaken, denkt Badboydutch196. Want, zo legt hij uit: „De plannen/voornemens van het kabinet om bij de werkgevers een loonsverhoging te forceren, gaan weinig verschil maken, omdat de werkgevers deze loonkosten gewoon weer in hun prijzen verwerken en dan draait de burger er uiteindelijk toch weer voor op. Belastingen omlaag betekent volgens mij een hogere koopkracht voor de consument, die dus meer uit gaat geven, waardoor er meer vraag komt en waardoor dus de economie profiteert.”

"De multiculturele samenleving is een multi-uitkeringsgerechtigde samenleving geworden"

Gusosso wijt een groot deel van de problemen aan de instroom van migranten. Anders kan hij de huidige situatie niet verklaren: „Het is inderdaad heel vreemd dat in deze tijd van economische voorspoed er zo ontzettend veel belasting opgebracht moet worden. Er gaat buitensporig veel geld naar sociale zekerheid en toeslagen, wanneer je de nationale balans bekijkt. De multiculturele samenleving is een multi-uitkeringsgerechtigde samenleving geworden. Er rust een zwaar taboe op het benoemen hiervan. Een sociaal vangnet is goed. Voor veel nieuw- en oudkomers is het echter een sociale hangmat zonder tegenprestatie. Dat is nooit de bedoeling geweest. ’En de gek maar werken’, zeg ik ’s ochtends tegen mezelf wanneer de wekker gaat.”

Daarin staat Gusosso niet alleen. Tomtax zoekt de oorzaak in dezelfde hoek: „Wat minder bekend is, is dat de voorzieningen in Scandinavische landen ook onder druk staan. Natuurlijk mag dat niet gezegd worden, maar de massa-immigratie van kanslozen is hiervan de oorzaak. Iedereen weet dat zelfs een goedgevulde pot met vele meeëters zo leeg is.”

"Als ik geen kinderen had was ik allang geëmigreerd"

Ook Ursina ziet meeëters als oorzaak, al laat deze reageerder in het midden wie dat dan zijn: „Feit blijft dat een groot deel van de bevolking helemaal niets bijdraagt en nooit iets zal bijdragen. Daardoor zullen al onze voorzieningen heel erg onder druk blijven staan. PvdA zal dit echt niet oplossen. Met name PvdA heeft hieraan flink bijgedragen.”

M.v.D. zou het liefst vertrekken: „Waarschijnlijk ben ik een heel simpel voorbeeld van wat de kabinetten-Rutte hebben aangericht. Elk jaar betaal ik steeds heel wat minder vermogensbelasting. Dit is niet om te juichen, maar om te janken. De vermogensbelasting slokt elk jaar een steeds groter deel van mijn alsmaar minder wordende rendement en ’vermogen’ op! Als ik geen kinderen had, was ik allang geëmigreerd’.”

En ook Burnitall is het wel een beetje zat: „Al sinds mijn achttiende hoor ik werkgevers én bonden achteraf onzin uitkramen. Zit Nederland in een recessie, dan roepen ze dat loonmatiging noodzakelijk is. Gaat het voor de wind, dan roepen ze dat loonmatiging noodzakelijk is omdat we anders onze concurrentiepositie kwijt raken.”

En daarbij komt dus de hoge loonbelasting, zegt Kroon: „In Nederland zie je niet, waarvoor je werkt. De bruto/netto-verhouding van het salaris is krankzinnig en de koopkracht wordt ook nog een keer aangetast door lokale heffingen, energiebelasting en hoge btw.”

Trasrino ziet geen uitweg: „Uiteindelijk krijgt de gewone burger het voor zijn kiezen, want de overheid betaalt met belastinggeld en de bedrijven berekenen de lasten door in de prijzen en alles komt zo bij de burger terecht.” Pierre Bezukhov heeft zijn eigen theorie: „Nederland bestaat uit mensen die het geld in de private sector verdienen voor de mensen in de collectieve sector. Deze laatste groep groeit harder dan de eerste en dus zorgen ze - via links - ervoor dat de eerste groep steeds meer moet betalen. Zo simpel is het.”

En dan mag de overheid nog zoveel voornemens presenteren, Senw445 gelooft er niet meer in: „Hypocriet beleid. Eerst onder het mom van gezond leven alcohol, suiker en dergelijk duurder maken. En vervolgens ook de belasting op groente verhogen.” Ja, leg dat maar eens uit…