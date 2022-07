’Politie moeilijk bereikbaar’

Heden: Politiebureaus zijn verkocht en zijn verhuisd naar moeizaam bereikbare plekken, of zijn een of twee dagen in de week slechts enkele uren geopend voor publiek op afspraak. Dat is lastig, want de telefonische bereikbaarheid op het landelijke nummer heeft vaak een wachttijd van 15 minuten en in plaats van iemand te willen spreken wordt dat middels een bandje ontmoedigd met de aanbeveling de website te bezoeken. Doorverbonden worden met de wijkagent of een lokaal bureau is niet mogelijk. Kortom, centraal staat de burger niet meer.

E. Op ’t Eijnde