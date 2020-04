Brief 2 ’Voetbalwereld gechanteerd’

Hier kan niemand toch tegen zijn, lijkt mij. De UEFA heeft de KNVB gewaarschuwd dat, bij het per direct beëindigen van de huidige competitie, de Nederlandse clubs het risico lopen op het mislopen van de Europese tickets. Pure chantage! Wat we eigenlijk al wisten: deze organisatie denkt alleen in geld, niet in sport.

Alles, zelfs de gezondheid van spelers moet hiervoor wijken. Walgelijk! In het uitvoerend comité van de UEFA zit Michael van Praag. Hij is er altijd als de kippen bij om zijn mening te geven. Nu is hij oorverdovend stil.

Kees Rakers

Hoofddorp

