’Voorlichting over sexting al in groep 8’

Want het voorbeeld van Jarish K. die zeer jonge meisjes verleidde om naaktfoto’s te sturen om ze daarna ermee te chanteren staat niet op zichzelf.

Tienermeisjes zijn erg gevoelig voor aandacht van iets oudere jongens. En jongens die kwaad willen, zijn in het begin de grootste charmeurs waar naïeve meisjes makkelijk intrappen. De charmes slaan echter snel om wanneer naaktfoto’s zijn ontvangen. Daarna heeft hij ze in zijn greep want niet één meisje wil natuurlijk dat deze foto’s openbaar worden. Daarmee waant hij zich onaantastbaar en buit hij ze helemaal uit tot grote ramp en trauma’s van die meisjes en het ergste is, hij is niet de enige die dit doet.

Zo’n situatie waarin een meisje belandt, kan wel maanden tot jaren duren; hoe stressvol is dát dan?! Daarom moet er over gesproken worden, thuis en op school, dat gebeurt mijns inziens nu te weinig.

Mocht het dan alsnog fout gaan, zorg er dan voor dat er een vertrouwenspersoon is op school waar die meisjes veilig hun verhaal kunnen doen want thuis durven ze het waarschijnlijk ook niet te vertellen.

Jongens zoals Jarish K. zijn gewetenloos en verdienen dan ook een flinke straf, plus het betalen van een flink bedrag aan het slachtoffer.

P. van Neck, Rotterdam