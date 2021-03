Brief 1 ’Dijken ophogen door stijging zeespiegel’

Entertainment

Line-up uitgestelde Back to Live-festivals onzeker

Het is nog onzeker of de line-up van de uitgestelde Back To Live-proeffestivals volledig meegaat naar volgend weekend. De evenementen zouden eigenlijk dit weekend plaatsvinden, maar werden vrijdagochtend lastminute uitgesteld in verband met slechte weersvoorspellingen. Er worden regenbuien en flinke...