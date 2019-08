DIT VIND IK LEUK

Vorige week kwam ik, na een lang weekend Center Parcs, bij het uitpakken erachter dat ik mijn beautycase in de bungalow had laten staan. Gebeld met de receptie van het vakantiepark, en de receptioniste kwam meteen in actie. Ik kreeg een formulier gemaild waarop ik mijn gegevens moest invullen zodat ze mijn beautycase konden opsturen. En ja hoor, de volgende dag ontving ik goed verpakt mijn beautycase. Heel erg bedankt, receptioniste van Center Parcs Sandur.

Mevr. S. Houwen