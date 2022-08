’Groene politiek ontwricht het westen’

Het gevolg laat zich raden. Arme mensen en middeninkomens komen financieel in de knel. Heel sociaal.

De economie staat op instorten. Het gevolg hiervan laat zich ook raden: er is geen geld voor dure linkse uitgaven zoals een energietransitie. Dit was allemaal anders geweest als de groenen in Duitsland en Nederland kernenergie niet hadden tegengehouden en er voldoende geïnvesteerd was in fossiele bronnen tot de energietransitie voltooid was. Nu zijn de rapen gaar. We schakelen de kolencentrale weer in.

Groene politiek leidt niet tot een beter klimaat maar wel tot bittere armoede. Het wordt tijd dat we meer nuchtere bestuurders met verstand van zaken krijgen.

André van Rossum, Doesburg