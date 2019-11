’Winterbeleid NS een lachertje’

De NS is nu al bezig met de treinregeling voor de komende wintermaanden. Ze zijn de kritiek beu dat er gedurende sneeuwval treinen steeds uitvallen. Dat zal deze winter niet gebeuren, want daar is nu een oplossing voor gevonden.

De NS laat weten dat zij 'het beleid wijzigen voor regionale aanpassingen van de dienstregeling' bij voorspelbare sneeuwval. Wat zoveel betekent dat de NS gewoon minder treinen in de dienstregeling laat rijden. Ja, zo kan ik het ook!

Jan Muijs, Tilburg