Inclusie, diversiteit? Ongepaste bemoeizucht bezorgt bedrijfsleven juist een slecht imago

De Britse belangenorganisatie voor banken UK Finance heeft in een nieuwe taalgids de term ’zwarte markt’ verboden verklaard. Volgens de gids kan de uitdrukking in verband worden gebracht met racistische vooroordelen. De leiders in de financiële sector nemen het taaladvies serieus en zullen erop toezien dat het verbod binnen hun organisatie gehandhaafd wordt. De bankiers weten dat ze iets goed te maken hebben.

