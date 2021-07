Een verademing: BN’ers die zich laten interviewen zonder dat daar een agenda achter zit

Premium Columns

Asielzoekerscentra voor Nederlandse jongeren

Als lapmiddel in de strijd tegen de woningnood plempt de Rabobank dertigduizend goedkope, snel gebouwde tijdelijke huurappartementen op gemeentegrond overal in het land. Het is de vraag of Nederland daarvan opknapt nu het landschap al in rap tempo verrommelt met water- en energieslurpende datacenter...