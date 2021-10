’Woke soms lachwekkend, maar gedijt op universiteit’

Binnenland

Arnoud van Doorn geen verdachte meer in zaak-Rutte

Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, geldt niet langer als verdachte in de zaak waarvoor hij zondag in Den Haag werd opgepakt. Dat is op te maken uit een bericht van het OM over een ’55-jarige Hagenaar’. Zondag op maandagnacht bracht hij nog door in de cel. Hij...