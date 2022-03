’Zorg is specialistisch werk’

De meeste mensen rollen ongewild in een situatie dat ze mantelzorger moeten worden voor een partner of familie omdat op de zorg vreselijk is bezuinigd en er geen andere opvang meer mogelijk is. Dan moeten ze het zelf maar zien op te lossen. De overheid, die heeft bedacht dat familie en vrienden moeten inspringen om zorg te verlenen voor een naaste, vergeet één ding, namelijk dat lang niet iedereen daar tijd voor heeft of er voor in de wieg is gelegd. Vooral bij oudere mensen met geheugenproblemen (dementie) moet je heel omzichtig te werk gaan. Zorg is gewoon specialistisch werk en dat moet je aan professionals overlaten.

Fenna Koops, Groningen