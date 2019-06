Geweldig nieuws. We krijgen er een stukje Nederland bij. Wat zeg ik? Een enorm stuk. Een lap grond dat zo’n dertig procent groter is dan planeet Jupiter. Voor we te vroeg juichen dat dit fantastische mogelijkheden biedt voor ons kleine en dichtbevolkte landje, meteen maar de domper: het stuk grond is 650 lichtjaren van ons verwijderd.