Sigrid Kaag hoofdproduct van marketingbeweging D66

Wat nu? Ik betwijfel of die vraag de Kaagcasus zelf bezighoudt

Wat nu? Ik betwijfel of die vraag de Kaagcasus zelf bezighoudt. Ze verwoordde het nog net niet, maar je zag het haar denken, terwijl ze het journaille met nauwelijks verholen minachting aanschouwde: dit is much ado about nothing.