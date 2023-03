De Kwestie: ’Elk middel toelaatbaar om meedogenloze schorem van straat te krijgen’

The Villain_ vindt dat kroongetuigen soms nou eenmaal onmisbaar zijn: „Ondanks aangedragen bewijsmateriaal worden verdachten met enige regelmaat vrijgesproken, omdat de rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is om tot een veroordeling te komen. Om verdachten van georganiseerde misdaad te kunnen veroordelen, lukt dat vaak niet zonder kroongetuige.” Daar is ringnalda-69023 het helemaal mee eens: „Voor onze eigen veiligheid is elk middel toelaatbaar om dat meedogenloze schorem van de straat te krijgen. Ook kroongetuigen.”

C_vanstek is het daar mee eens, maar maakt daarbij wel een kanttekening: „De ene kroongetuige is de andere niet. Lui die uit broeinesten komen, in dit geval van Taghi, moet je weren als kroongetuige. Die willen er alleen maar zelf beter van worden. Het gaat ze voornamelijk om strafvermindering , geld, en daarna anoniem door het leven kunnen gaan.” Aleid Zwolsch kan zich er wel in vinden dat er eerst grondig onderzoek gedaan moet worden naar wie je dan als kroongetuige oproept: „Ze bieden zich aan om hun eigen hachje te redden tegen te hoge kosten en risico’s, zijn ze dan wel zo betrouwbaar? Laat het OM dat eens beter uitzoeken voordat ze zo’n omstreden noodsprong wagen.”

Mar08 vindt dat het gebruik van kroongetuigen onhoudbaar is: „tenzij volledige bescherming is geboden, maar deze is zo lek als een mandje. De politie zal alles op alles moeten zetten om de kroongetuige te verzekeren van bescherming. Niet zoals het tot op heden is gegaan, totaal langs elkaar heen werken. Het moet een goed team zijn!” Daar is Peer2083 het helemaal mee eens: „Onhoudbaar. Kroongetuigen zijn ordinaire verraders, die bij criminelen direct op de dodenlijst belanden. Alles wordt gedaan om verraders het zwijgen op te leggen: familie, hun advocaten en vrienden moeten ook vrezen.”

Ook Corky is het ermee eens dat kroongetuigen onhoudbaar zijn, en denkt wel te weten waar dat door komt: „Politiek Den Haag zal moeten leren dat keuzes consequenties hebben. Wanneer je ervoor kiest om veiligheid structureel kapot te bezuinigen en uit te hollen, dan moét je bepaalde zaken laten vallen.”