’Parkeerperikelen in Zandvoort’

Steeds minder tienermoeders: ’Ik zou het niemand aanraden’

Het aantal tienermoeders in Nederland is in tien jaar gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2020 werden er 1.194 kinderen geboren met een moeder jonger dan 20 jaar, terwijl dit er in 2010 nog ruim 2.500 waren. Het CBS vermoedt dat de daling te danken is aan goede seksuele voorlichting.