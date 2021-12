Brief 1: ’Nieuw kabinet krijgt het moeilijk’

Nu er dan toch nog een (principe)akkoord is bereikt zal er een nieuw kabinet komen. Wie daarin de bewindslieden zullen zijn zal nog moeten blijken. Vast niet allemaal dezelfden dat kan niet. Ze krijgen het heel moeilijk want de ambities zijn ongeveer niet te overzien, zowel over de plannen als vooral ook over hoe die nieuwe regering te werk zal gaan in een ’nieuwe bestuurscultuur’.

Zegt een hooggeleerde: „Je zult het tot op het bot verdeelde land weer tot een coherent geheel moeten maken”. Hoe krijgt die hoogleraar het uit z'n strot. Met 24 partijen als mogelijkheid om uit te kiezen had de samenleving immers al een verdeeldheid tot op het bot aangetoond.

G.H. Kellersmann, Landsmeer

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: