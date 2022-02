’VVD doet aan potverteren’

Zo worden er miljarden uitgetrokken voor de bestrijding van Corona, het verbeteren van het klimaat, terugbrengen van de stikstofuitstoot en de woningbouw. Daarnaast worden er miljarden gereserveerd voor de gedupeerden van diezelfde overheid: de slachtoffers van de Toeslagenaffaire, Groningers wegens het oppompen van gas of studenten met een uit de hand gelopen studielening. Bij economie heb ik destijds geleerd dat in zo'n geval de belastingen omhoog moeten, maar deze dienst legt voorlopig geen aanslagen op in verband met het miljarden kostende Box 3-debacle. De torenhoge schuld wordt kortom op de toekomstige generatie afgewenteld!

Bas Overmars, Amsterdam