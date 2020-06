’Fregatsucces Damen’

De twee schepen worden groter, zwaarder en massiever bewapend dan de huidige m-fregatten en zullen zo zijn uitgerust, dat ze met laserkanonnen kunnen schieten. Maar het beste nieuws is wel dat ze gebouwd worden bij Damen in ons eigen land en dat mag wel gevierd worden. Niet alleen krijgen we er fregatten bij maar we bouwen ze ook zelf en dat is klasse.

Rob v/d Broek, Amstelveen