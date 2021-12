’Soms even tijd voor ontspanning’

Momenteel ben ik werkzaam als verpleegkundige op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daar is het inderdaad soms hollen of stilstaan. Maar er is zo af en toe ook wel tijd voor ontspanning en pret. In de spaarzame rustige uurtjes in de nachtdienst tussen alle opgevangen Covid-patiënten door hebben we onlangs de kerstboom opgezet en een kerststal van gips gemaakt! Komen die gipslessen toch nog goed van pas! Het is een prachtig vak waar er ook tijd is om te lachen en daar hoef je zeker geen Cliniclown voor te zijn.

Barbara Borgonjen-

Vinkestijn