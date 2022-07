Premium Het beste van De Telegraaf

De magie van ’King’ Elvis Presley is nog altijd voelbaar

Door Jan Postma

WASHINGTON - Elvis Presley Boulevard is niet bepaald een straat die past bij een koning. Een boulevard is het ook niet echt. Het asfalt is gescheurd, het bord van de souvenirwinkel verkleurd en een zwerver schuifelt langs een verlaten tankstation. En dat terwijl het toch echt het paleis van de King of Rock and Roll is, daar achter dat muurtje vol liefdesbetuigingen van over de hele wereld.