Op 4 mei moest mijn 10 jaar oudere zus naar de huisarts. Dit was best wel een onderneming omdat zij nogal slecht loopt. Een lieve onbekende dame bood aan om met mijn zus tussen ons in te lopen naar de auto. Dit vond ik heel erg fijn en lief.

Joke Boertje

