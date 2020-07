Strijd voor gelijke rechten is nooit nodeloos

Nederland anno 2020 is een van de minst patriarchale plaatsen in tijd en plaats. Sowieso in wat wij de moderne geschiedenis noemen. Wellicht dat er ooit ergens op een verre plek een kleine gemeenschap was waar de vrouw structureel gelijke rechten had aan die van de man. Misschien zelfs meer rechten. Maar van alle plekken en tijden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ik ervan heb kunnen horen, is Nederland, of breder gezien West-Europa, het minst patriarchaal. Naar zo’n beetje alle denkbare maatstaven.