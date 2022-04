Brief 2 ’Spaartaks hoofdpijndossier voor kabinet’

Hoezo dat zo te noemen. De onterechte vermogensrendementheffing ,belasting op niet gemaakte rendementen en dus onterecht ontvangen. De burger hoeft daar niet voor op te draaien want dat geld had nooit ontvangen mogen worden door de Staat, dat was aan hen een cadeautje onder de kerstboom wat later werd weggehaald. Een hoofdpijndossier is het ook niet daar het zo is te traceren is doordat alle banksaldi bekend is bij de belastingdienst, en met 1 knop dat te vermedigvuldigen met 1.25% terug te geven aan diegenen waar het geld onterecht is weggenomen, veelal de spaarder die dat geld wou opmaken als aanvullend pensoen, maar dat geld zag verdampen!

Frans van Schaik, Abcoude

