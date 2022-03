’Gasafname Rusland direct stoppen’

Alleen maar stoere praatjes en halve maatregelen in Den Haag en Brussel. De gasafname vanuit rusland en doorvoer moet direct worden gestopt. We hebben gas genoeg in eigen land.

Daarnaast is ook ons militaire apparaat een regelrechte aanfluiting waar Poetin alleen maar om kan lachen en ons volledig wegblaast, mocht het er ooit op aankomen. Ook op dat vlak moet het beleid direct veranderen. Er is een gezegde: "Als je je toekomst wilt plannen, moet je je geschiedenis kennen".Kennelijk in Den Haag (en Brussel) nog nooit van gehoord....

Chiel Beyer,

Meppel